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Бывший муж Собчак заговорил о предателях и мерзавцах

Максим Виторган признал, что никто не застрахован от глупости и ошибок.

Бывший муж Собчак заговорил о предателях и мерзавцах
Максим Виторган рассказал, как относиться к "мерзавцам". Фото: globallookpress.com

Бывший муж Ксении Собчак часто делится с поклонниками своими размышлениями на разные темы. Актер публикует в соцсети посты, в которых, бывает, звучат не самые веселые размышления на ту или иную тему.

Как отметил накануне в Instagram Максим Виторган, каждый человек может совершать некрасивые поступки, проявлять глупость и слабость, делать ошибки. Но есть люди, способные осознать полученный опыт и стать лучше. А есть «настоящие и убежденные» дураки, предатели и мерзавцы. По словам артиста, на вторую категорию граждан не стоит тратить время, поскольку их бесполезно убеждать в ошибочности их действий.

«С одной стороны, человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой – большая ошибка относиться к «настоящим и убежденным», как к нормальным людям», – рассуждает Виторган.

Актер добавил, что его суждения субъективны, и не уточнил, о ком именно ведет речь. Известно, что незадолго до объявления о расставании с Собчак артист вступил в конфликт с ее нынешним избранником Константином Богомоловым. Виторган устроил драку с режиссером, в ходе которой повалил соперника на землю и сломал ему нос.

Лишь недавно, кажется, артисты смогли помириться. На премьере постановки «Мастер и Маргарита» в образовательном центре ММОМА Богомолов и Виторган мило беседовали, а присутствовавшая там же Собчак была в центре внимания публики и выглядела очень довольной.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress.com
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Бывший муж Собчак заговорил о предателях и мерзавцах
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