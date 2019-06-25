Кольцо Маркл стало похоже на помолвочный подарок ее экс-мужа

Меган Маркл изменила дизайн своего помолвочного кольца, добавив к трем бриллиантам — большому из Бостваны и двум из коллекции Дианы — еще два, которые также принадлежали покойной принцессе.

Эти новшества вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников королевской семьи. Многие решили, что таким образом принц Гарри поблагодарил жену за рождение наследника. Впрочем, нашлась и более тривиальная причина, впрочем, тоже связанная с появлением малыша.

Некоторые дотошные интернет-обыватели предположили, что центральный бриллиант на кольце подвергся дополнительной обработке. Хотя эту версию и отмел профессиональный ювелир Пош Пон из фирмы Prestige Pawnbrokers.

«На помолвочном кольце Меган было два бриллианта из коллекции Дианы по 0,75 карата каждый и большой из Ботсваны 3,5 карат. Судя по центральному камню, его не трогали, у него как и раньше не «изумрудная», а прямоугольная огранка», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что стоимость кольца с двумя новыми бриллиантами составляет теперь порядка 320 тысяч долларов.

Пользователи Twitter хоть и оценили измененный дизайн кольца, но заметили его схожесть с тем, который подарил ей на помолвку ее бывший муж.

«Переделанное кольцо Меган теперь похоже на то, что подарил ее экс-супруг Тревор Энгельсон», – написали они.

Ювелирное изделие, о котором шла речь, представляло собой квадратный бриллиант, расположенный на двух сияющих шлейках, пишет Express.co.

Напомним, что Маркл развелась с продюсером в 2013 году.