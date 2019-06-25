НОВОСТИ

После шуток над Гузеевой Харламов «взялся» за Малышеву

Юморист напомнил поклонникам о костюмах, в которые облачаются порой участники «Жить здорово!».

После шуток над Гузеевой Харламов «взялся» за Малышеву
Гарик Харламов начал высмеивать Елену Малышеву. Фото: globallookpress.com

Гарик Харламов продолжает смешить поклонников искрометными роликами. На сей раз артист вспомнил о Елене Малышевой и знаменитых костюмах, в которые не раз облачались участники ее программы «Жить здорово!».

На видео в Instagram звезда Comedy Club на собственный лад исполнил хит конца восьмидесятых «Ягода-малина». Свое импровизированное выступление под караоке Гарик посвятил передаче о здоровье.

«Печень Ангелина, кутикула Марина, селезенка Вера с желудком пошла танцевать…», – спел Харламов.

Подписчикам юмориста не могла не понравиться композиция. Правда, некоторые выразили сожаление, что он переключился на Малышеву, совсем забыв про Ларису Гузееву, чью передачу «Давай поженимся» он высмеивал долгое время.

«Заносите золотой граммофон!», «Уже какой пост без Гузеевой? Или у нее деньги кончились?», «Гарик, правда, Малышева не менее интересный персонаж, чем Гузеева. А главное, какой жизненный», «Страшно подумать, кто следующий Гарика вдохновит», – высказались поклонники.

Фото: Instagram@garikkharlamov

Напомним, Елена Малышева уверена, что доносить медицинскую информацию до широких слоев общества лучше в креативной форме. Так, ранее в одном из выпусков ее шоу появилась актриса Светлана Галка, одетая в ростовой костюм матки. Артистка исполнила танец и спела «песню» вышеупомянутого органа, что многие посчитали попросту неприличным. Скандал вокруг «танцующей матки» не утихал несколько дней.

Светлана Галка и ее танец. Кадр из видео программы «Жить здорово!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик ХарламовЕлена Малышева последние новостишутки Гарика Харламова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После шуток над Гузеевой Харламов «взялся» за Малышеву
Интересно?
Поделись с друзьями: