После шуток над Гузеевой Харламов «взялся» за Малышеву

Юморист напомнил поклонникам о костюмах, в которые облачаются порой участники «Жить здорово!».

Гарик Харламов продолжает смешить поклонников искрометными роликами. На сей раз артист вспомнил о Елене Малышевой и знаменитых костюмах, в которые не раз облачались участники ее программы «Жить здорово!».

больше по теме Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова Телеведущий не остался в стороне от высмеивания юмористом некоторых реплик их общей коллеги.

На видео в Instagram звезда Comedy Club на собственный лад исполнил хит конца восьмидесятых «Ягода-малина». Свое импровизированное выступление под караоке Гарик посвятил передаче о здоровье.

«Печень Ангелина, кутикула Марина, селезенка Вера с желудком пошла танцевать…», – спел Харламов.

Подписчикам юмориста не могла не понравиться композиция. Правда, некоторые выразили сожаление, что он переключился на Малышеву, совсем забыв про Ларису Гузееву, чью передачу «Давай поженимся» он высмеивал долгое время.

«Заносите золотой граммофон!», «Уже какой пост без Гузеевой? Или у нее деньги кончились?», «Гарик, правда, Малышева не менее интересный персонаж, чем Гузеева. А главное, какой жизненный», «Страшно подумать, кто следующий Гарика вдохновит», – высказались поклонники.

Напомним, Елена Малышева уверена, что доносить медицинскую информацию до широких слоев общества лучше в креативной форме. Так, ранее в одном из выпусков ее шоу появилась актриса Светлана Галка, одетая в ростовой костюм матки. Артистка исполнила танец и спела «песню» вышеупомянутого органа, что многие посчитали попросту неприличным. Скандал вокруг «танцующей матки» не утихал несколько дней.