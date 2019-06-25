Скончалась мать Михаила Ефремова, вдова знаменитого актера Олега Ефремова, Алла Покровская. Ей был 81 год. Многие годы народная артистка служила в МХТ имени Чехова. Смерть актрисы подтвердили в Московском художественном театре имени Чехова, сообщает РБК.

Алла Покровская с детства мечтала стать актрисой. Однако ее родители были категорически против этого. Она училась на филологическом факультете Московского педагогического института. Через год она оставила учебу. Покровская стала заниматься в театральном кружке при Московском доме учителя. Затем поступила во МХАТ.

Мать Михаила Ефремова на протяжении 45 лет жизни трудилась в театре «Современник». Алла Покровская только один раз была замужем – за прославленным актером Олегом Ефремовым. Мужа она похоронила в 2000 году. От этого брака на свет появился актёр Михаил Ефремов.

Отметим, что в последнее время об актрисе не было новостей. Судя по всему, она серьезно болела. Причины смерти звезды пока не называются. Также пока не известно, когда и где пройдет с ней прощание. Покровская сыграла в большом количестве фильмов. Последняя значимая работа с ее участием – картина «Высоцкий: спасибо, что живой». В этой ленте она сыграла мать знаменитого барда.