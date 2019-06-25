Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Не прошло и года с того момента, как Николая Караченцова не стало. Но уже сейчас поползли слухи о том, что вдова артиста Людмила Поргина вновь собирается замуж. Эти подозрения многим в актерской тусовке кажутся обоснованными, ведь актриса не стала устраивать траур даже на поминках супруга, где рекой лилось шампанское и звучали оптимистичные тосты.

На эти пересуды отреагировала сама Людмила Андреевна. Как сообщила Поргина, она попросту не мыслит своей жизни с другим мужчиной. Караченцов был ее единственной настоящей любовью, другого избранника у нее не будет никогда.

«Любовь бывает один раз в жизни. Такая сильная, от которой просто сносит крышу, которая дарит счастье. А лишь бы и как бы – нам не надо», – говорит артистка в интервью «Собеседнику».

Вдова отмечает, что Николай Петрович был уникальным человеком. У него был не только прославивший его актерский талант, но и блестящий ум, широчайшие познания. Поэтому сравниться с ним не дано никому.

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого. Как сообщал портал teleprogramma.pro, в первую годовщину смерти народного артиста вдова планирует установить памятник на месте его упокоения на Троекуровском кладбище.