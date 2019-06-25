Дочь Началовой три месяца скрывала от родных слезы по маме

Дочь скончавшейся в марте певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, как выяснилось, три месяца не давала волю чувствам. Девочка расплакалась во время интервью.

На страничке в Instagram пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала выпуск программы «Пусть говорят», который будет посвящен певице. В студии будут присутствовать родители ушедшей из жизни звезды. Как сказала Исаева, они развенчают все мифы, которые ходят вокруг имени их дочери последние месяцы. В конце заставки можно увидеть Веру Алдонину, которая не в состоянии сдержать эмоций. Девочка плачет. Ведущий программы Дмитрий Борисов сказал, что Вера три месяца скрывала от родных слезы по маме.

Кроме того, в эфире будет рассказано о последних новостях семьи. Оказывается, отец Началовой, серьезно заболел после смерти дочери. Также после ухода из жизни Юлии осталась песня, которую она исполняла незадолго до смерти.

«Мы нашли материал на студии в виде недоработанных треков, сделали! Спасибо Славе Бодолику! Песня имеет символическое название, это совпадение, так ее назвали еще при жизни — «Останься». Так же вы узнаете о предстоящем фильме, в котором все мы задействованы. Его мы представим осенью. И о написании ее родной тетей книги воспоминаний! Программа обо всей нашей большой работе в память о нашей девочке», — заявила Анна Исаева.