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Бари Алибасов докажет, что его отравление было настоящим

Представитель продюсера опроверг заявления об инсценировке инцидента.

Бари Алибасов докажет, что его отравление было настоящим
Бари Алибасов докажет, что отравился по-настоящему. Фото: globallookpress.com

Пересуды вокруг отравления Бари Алибасова не утихают вот уже несколько недель. В последнее время многие начали подозревать, что болезнь продюсера могла быть инсценирована только для того, чтобы привлечь внимание к грядущему юбилею группы «На-на».

Якобы продюсера выписали из больницы слишком быстро — для человека, получившего ожоги пищевода четвертой степени. Как сообщил ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев, с такими повреждениями внутренних органов люди редко выживают. И уж тем более не могут самостоятельно питаться и говорить, писал портал teleprogramma.pro.

На заявления об организованном Алибасовым «фейке» отреагировал его пиар-директор Вадим Горжанкин. По его словам, артист докажет, что это не так. Представитель звезды отметил: выступившие с обвинениями врачи не занимались лечением знаменитого пациента, поэтому знать наверняка ничего не могут.

«Если говорить о версиях каких-то врачей, то это всего лишь версии. Версий можно строить сколько угодно. В скором времени широкая общественность узнает всю правду», – подчеркнул Горжанкин.

Он пообещал, что в ближайшие дни Алибасов обнародует доказательства. В частности, опубликует соответствующие медицинские бумаги, пишет РБК.

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Бари Алибасов докажет, что его отравление было настоящим
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