Племянница Подольской пострадала во время отпуска

Мама ребенка уверена, что последствия могли быть куда более плачевными.

Родная сестра Натальи Подольской, Юлиана, предупредила всех родителей об опасностях отдыха с детьми. По ее мнению, нужно обращаться внимание буквально на все.

Так, Подольская рассказала, что ее дочь Александра решила достать себе обувь с комода, но неожиданно громоздкий предмет мебели упал прямо на нее, потому что не был закреплен должным образом. Семья отдыхает в апартаментах в Испании.

Юлиана отметила, что на счастье Саши стена напротив задержала комод и она отделалась раной на лбу, но в противном случае все могло обернуться куда более серьезными последствиями.

«Надеюсь, шрам со временем исчезнет. Берегите детей», — написала Подольская.