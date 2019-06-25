НОВОСТИ

Племянница Подольской пострадала во время отпуска

Мама ребенка уверена, что последствия могли быть куда более плачевными.

Племянница Подольской пострадала во время отпуска
Наталья Подольская Фото: Globallookpress.com

Родная сестра Натальи Подольской, Юлиана, предупредила всех родителей об опасностях отдыха с детьми. По ее мнению, нужно обращаться внимание буквально на все.

Так, Подольская рассказала, что ее дочь Александра решила достать себе обувь с комода, но неожиданно громоздкий предмет мебели упал прямо на нее, потому что не был закреплен должным образом. Семья отдыхает в апартаментах в Испании.

Юлиана отметила, что на счастье Саши стена напротив задержала комод и она отделалась раной на лбу, но в противном случае все могло обернуться куда более серьезными последствиями.

«Надеюсь, шрам со временем исчезнет. Берегите детей», — написала Подольская.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Племянница Подольской пострадала во время отпуска
Интересно?
Поделись с друзьями: