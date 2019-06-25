НОВОСТИ

Никас Сафронов похвастался ванной с видом на Кремль

В квартире живописца в центре Москвы оборудовано девять санузлов.

Никас Сафронов похвастался ванной с видом на Кремль
Никас Сафронов у себя дома. Фото: globallookpress.com

В квартире Никаса Сафронова все сделано по вкусу хозяина. Обстановку для помещения, которое занимает три последних этажа исторического дома в центре Москвы, художник выбирал лично. Этому занятию он посвятил немало времени: целых одиннадцать лет он искал мебель и предметы искусства для своего жилища на антикварных европейских аукционах.

В апартаментах Сафронова – девять санузлов, а одна из ванных комнат выходит окнами на Кремль. Правда, сам живописец великолепным видом практически не наслаждается: спит и принимает душ он в другой части квартиры, а рядом с этой роскошной ванной оборудована просторная студия.

«Я там никогда не принимаю там душ. Лишь изредка – гости», – признался Никас изданию «Собеседник».

Никас Сафронов в интерьерах своей квартиры. Фото: globallookpress.com

Художник не скрывает, что привык жить на широкую ногу. Ранее его «скромность» раскритиковал Станислав Садальский, назвавший Сафронова «Алибасовым среди художников». По словам актера, Никас пытается возвеличить собственную персону, для чего может использовать имена даже самых высокопоставленных лиц. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Садальский вспомнил одно из ранних интервью живописца, в котором тот рассказывал о дружеском общении с Путиным.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

квартираНикас Сафроновхудожник

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никас Сафронов похвастался ванной с видом на Кремль
Интересно?
Поделись с друзьями: