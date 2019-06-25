Никас Сафронов похвастался ванной с видом на Кремль

В квартире Никаса Сафронова все сделано по вкусу хозяина. Обстановку для помещения, которое занимает три последних этажа исторического дома в центре Москвы, художник выбирал лично. Этому занятию он посвятил немало времени: целых одиннадцать лет он искал мебель и предметы искусства для своего жилища на антикварных европейских аукционах.

В апартаментах Сафронова – девять санузлов, а одна из ванных комнат выходит окнами на Кремль. Правда, сам живописец великолепным видом практически не наслаждается: спит и принимает душ он в другой части квартиры, а рядом с этой роскошной ванной оборудована просторная студия.

«Я там никогда не принимаю там душ. Лишь изредка – гости», – признался Никас изданию «Собеседник».

Художник не скрывает, что привык жить на широкую ногу. Ранее его «скромность» раскритиковал Станислав Садальский, назвавший Сафронова «Алибасовым среди художников». По словам актера, Никас пытается возвеличить собственную персону, для чего может использовать имена даже самых высокопоставленных лиц. Как сообщал портал teleprogramma.pro, Садальский вспомнил одно из ранних интервью живописца, в котором тот рассказывал о дружеском общении с Путиным.