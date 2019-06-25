Алибасов отреагировал на подозрения в инсценировке отравления

После нескольких появлений на телешоу выписавшегося из больницы Бари Алибасова заподозрили в том, что продюсер был не совсем честен с поклонниками. Так, по словам профессора-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, ожог пищевода четвертой степени у создателя «На-На» – «фикция».

больше по теме Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу Несколько раз он пытался нарушить личное пространство телеведущего.

Если бы это действительно было так, пострадавшие ткани были бы полностью разрушены, ему пришлось бы удалять пищевод. После этого медицинские учреждения не покидают настолько быстро. Кроме того, Алибасов питался бы не детским пюре, а через трубочку в животе, и был бы не в состоянии говорить, сообщал портал teleprogramma.pro.

На высказывания медика отреагировал сам продюсер. Он напомнил, что под наркозом в лекарственном сне невозможно лгать. На руках у него до сих пор остались следы от веревок, которыми его фиксировали на больничной койке.

«Я рыдал, плакал, просил ослабить, спрашивал, зачем так сильно. Мне говорили, что я могу выпасть из кровати. И это только начало истории. Можно так притворяться?» – возмущается Бари Каримович.

Как заявил артист, Румянцев мог «купить» статус врача. В случае, если это так, звания его необходимо лишить, пишет Nation News.