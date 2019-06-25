Пугачева поедет на концерт в Минске в личном спецвагоне

Певица Алла Пугачева отправится на свой концерт в Минске в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым. Об этом сообщил управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, занимающийся организацией события. При этом он отметил, что Примадонна не летает на самолетах. Напомним, концерт Пугачевой в Минске пройдет 2 ноября.

Алексеев также рассказал, что решается вопрос с гостиницей, в которой остановится Примадонна. Уже точно известно, что это будет один из пятизвездочных отелей Минска. Как он добавил, концерт повторит кремлевский. Только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку. Арена в Минске вмещает 15 тысяч зрителей. Стоимость билетов варьируется от двух до 15 тысяч рублей. В Белоруссии обещают, что не повторится история, как в Москве, когда билеты достигали аж 300 тысяч рублей. У всех желающих будет шанс попасть на выступление.

Менеджер пояснил, что бытовой райдер у Аллы Пугачевой достаточно простой. Должна быть обязательно просторная гримерка с зеркалами, фрукты, вода — без изысков.

Напомним, что Алла Пугачёва решила повторить юбилейный концерт. Звезда, несмотря на солидный возраст, выглядит прекрасно.

Ранее некоторые звезды, в частности, Наташа Королева, отмечали, что им не удалось попасть на концерт, потому что все билеты быстро раскупили. Сейчас у многих, судя по всему, появится второй шанс.