НОВОСТИ

33-летняя Шейк после расставания с Купером ищет утешения у мамы

Папарацци застали семью на прогулке.

33-летняя Шейк после расставания с Купером ищет утешения у мамы
Ирина Шейк Фото: Globallookpress.com

Ирина Шейк продолжает приходить в себя после разрыва с Брэдли Купером. Модель перепробовала все способы — уехать в отпуск, уйти с головой в работу, попробовать завязать новые отношения. Но в итоге знаменитость решила поискать поддержки у близкого человека.

Папарацци запечатлели Ирину на прогулке в Нью-Йорке с мамой, Ольгой Шайхлисламовой. Модель выглядела довольной— она широко улыбалась и явно рада находиться в компании мамы.

Для прогулки модель надела модную в этом сезоне панаму черного цвета, кроп-топ в тон, голубые укороченные джинсы с высокой талией и грубые «солдатские» ботинки. Мать звезды, напротив, предпочла сдержанный образ.

Стоит отметить, что Ирина поддерживает тесную связь с близкими и они часто прилетают к ней в гости. Так, у модели нередко гостит ее сестра Татьяна Шайхлисламова с детьми. Шейк с удовольствием проводит время с ними. Племяннице Шейк и вовсе прочат карьеру модели — у девушки, кажется, есть все данные.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли КуперИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли Купер рассталисьОльга Шайхлисламова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
33-летняя Шейк после расставания с Купером ищет утешения у мамы
Интересно?
Поделись с друзьями: