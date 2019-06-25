33-летняя Шейк после расставания с Купером ищет утешения у мамы

Ирина Шейк продолжает приходить в себя после разрыва с Брэдли Купером. Модель перепробовала все способы — уехать в отпуск, уйти с головой в работу, попробовать завязать новые отношения. Но в итоге знаменитость решила поискать поддержки у близкого человека.

больше по теме Купер и Гага приготовили сюрприз для поклонников Подробности звезды пока держат в секрете.

Папарацци запечатлели Ирину на прогулке в Нью-Йорке с мамой, Ольгой Шайхлисламовой. Модель выглядела довольной— она широко улыбалась и явно рада находиться в компании мамы.

Для прогулки модель надела модную в этом сезоне панаму черного цвета, кроп-топ в тон, голубые укороченные джинсы с высокой талией и грубые «солдатские» ботинки. Мать звезды, напротив, предпочла сдержанный образ.

Стоит отметить, что Ирина поддерживает тесную связь с близкими и они часто прилетают к ней в гости. Так, у модели нередко гостит ее сестра Татьяна Шайхлисламова с детьми. Шейк с удовольствием проводит время с ними. Племяннице Шейк и вовсе прочат карьеру модели — у девушки, кажется, есть все данные.