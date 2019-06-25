Олеся Судзиловская «похулиганила» в компании Аллы Пугачевой

Актриса Олеся Судзиловская в Instagram поделилась совместным снимком с певицей Аллой Пугачевой. Звезды оказались вместе на одной вечеринке. «Вечер в долгожданной компании. Повидались! Похулиганили», — заявила Олеся Судзиловская.

Кроме того, она опубликовала еще один снимок, на котором можно увидеть Николая Баскова. Он традиционно веселил всех гостей праздника, выступив в роли ведущего. Отметим, что Примадонна на фотографии с Судзиловской выглядит чуть ли не ее ровесницей. Между тем актриса на 25 лет моложе певицы.

Алла Пугачева, несмотря на солидный возраст, ведет активную жизнь. К примеру, в апреле в честь дня рождения она выступила с концертом в Кремлевском дворце. В зале был полный аншлаг.

Сейчас певица все свободное время уделяет воспитанию детей. В 2013 году на свет от суррогатной матери появились близнецы Гарри и Лиза. Не так давно их отец, телеведущий Максим Галкин, уезжал с гастролями в Израиль. Примадонна вместе с Лизой и Гарри отправилась кататься на резиновых лодках. При этом сын звезд поймал сразу несколько рыбок. Малыш очень гордился своей «добычей».