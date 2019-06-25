Александр Петров: «Больше всего я устал от кино»

В недавнем интервью Александр Петров признался, что в последнее время стал ощущать приятную усталость от кино. И это ощущение ему нравится. По словам актера, он отдает себе отчет в том, что идет в правильном направлении. Но при это старается не забывать о перспективах на будущее, дальнейшем росте над собой.

«Больше всего я сейчас устал от кино. В хорошем смысле… Следующие работы должны быть серьезнее, разнообразнее, лучше, чем предыдущие. И ты должен держать это в голове», — добавил Петров и интервью lenta.ru.

Александр искренне полагает: если нет понимания того, что ждет тебя в работе в ближайший год — надо что-то менять. Даже если кажется, что все идет своим чередом и складывает нормально. По словам актера, он знает, что будет у него и в 2019-м и даже в 2020-м году — именно в профессиональном плане. Саша не скрывает: он всегда беспокоится о том, чтобы кино получилось хорошим, а роли были разнообразными. Артист не скрывает, что мечтает получить «Оскар». Коллеги посмеиваются над ним, но Петров уверен: у него есть все шансы завоевать высшую кинонаграду.