«Рви хит-парады!»: Валерия и Пригожин обратились к Криду с поздравлениями

Егор Крид 25 июня празднует 25-летие. Артист уже начал принимать поздравления от родных и коллег. Одним из первых стал Филипп Киркоров, который поблагодарил молодого музыканта за «эликсир молодости» и креатив.

Вслед за поп-королем Крида поздравила Валерия. Певица отметила, что, несмотря на возраст, он уже многого добился, но тем не менее самые большие победы и свершения у него впереди.

«Твори, пой, «рви» все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив!» — написала Валерия.

Присоединился к супруге и Иосиф Пригожин. В своем Instagram он опубликовал совместное фото с именинником и пообещал, что всегда готов выручить его.

«С Днём рождения, дружище !!! 25- шикарный возраст. Столько уже сделал и столько ещё впереди. Удачи и много разных побед! Если что, мы рядом… », — написал продюсер.

Егор поблагодарил всех поздравителей в комментариях. Стоит отметить, что накануне своего праздника певец выложил у себя в соцсетях селфи в футболке с надписью «Грешник» и бутылкой пива в руках.