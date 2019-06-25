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Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников»

Актер раскритиковал его стремление нахваливать себя.

Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников»
Станислав Садальский назвал Никаса Сафронова брехуном. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Актер Станислав Садальский продолжает серию своих критических и честных публикаций о некоторых представителях российского шоу-бизнеса, богемы и просто известных персонах. На этот раз в поле зрения актера попал художник Никас Сафронов. Примечательно, что свои мысли относительно мастера он опубликовал под шуточным снимком, подпись под которым гласит: «Никас Сафронов заставляет женщину взять свой автограф».

Станислав отмечает «скромность» художника, который всеми силами старается придать своей персоне вес, используя для этого других людей, в том числе, высокопоставленных. В подтверждение своих слов, Садальский приводит отрывок из интервью Сафронова, в котором он рассказывает о знакомстве и общении с Владимиром Путиным.

Никас рассказывает о душевности и хорошем расположении президента к художнику. А однажды Путин, якобы, сказал ему следующее: «Никас, вы — лучший художник в России, я думаю, даже в мире».

«Он спросил, что мне надо. И я сказал, что ничего. Я никогда ничего у него не просил, ни мастерских, ничего…», — цитирует Станислав Садальский Сафронова, а уже от себя добавляет: «Вот молодец, брехать так брехать, этакий Алибасов среди художников».

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Бари АлибасовВладимир ПутинНикас СафроновСтанислав Садальскийхудожник

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Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников»
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