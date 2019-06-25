Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась

Всего несколько лет назад легендарная супермодель Линда Евагелиста обещала публике работать до 70 лет. Однако, сейчас в свет бывшая модель почти не выходит. Так что один из немногих источников, откуда можно узнать новости о звезде стали, увы, папарацци, периодически ловящие Линду на улицах.
Поклонники модели в последнее время на фотографии реагируют неоднозначно. В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой. Словом, изменения оказались столь разительными, что фанаты с трудом узнают своего кумира.
Лет пять назад у Евангелисты были проблемы с щитовидной железой результатом которой стала сильная полнота звезды. Быстро оправившись от болезни, она снова постройнела и посвежела. А сейчас, судя по снимкам в Instagram, ее лицо больше походит на маску из неудачной пластики, вернулся и лишний вес.