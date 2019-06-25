Фадеев объяснил, почему говорит «нет» участию в суперпроектах

Продюсер Максим Фадеев объяснил, почему порой привык говорить «нет» даже суперпроектам, в которых его приглашают участвовать. Судя по всему, продюсер наконец-то решил высказать свое мнение о шоу «Голос. Дети», которое, как известно, завершилось скандалом. Ранее продюсер уже отмечал, что обязательно выскажет в этом вопросе свое мнение.

«Я всегда подчиняюсь своему сердцу. Если оно екнуло и сказало «нет» даже суперпроекту, я не буду в нём участвовать… В этих строчках много смысла для меня. Рассказал подробнее об этом и о многом другом в своей колонке в журнале «Русский пионер». Читайте продолжение в выпуске! Ссылка в сторис. И пишите, как вам?» -заметил продюсер.

Отметим, что ранее Максим Фадеев рассказывал, что он участвовал в шоу «Голос. Дети», однако потом принял решение уйти из этого проекта. При этом о причинах своего поступка он выразился очень уклончиво. Также он отметил, что когда-нибудь обязательно назовет причины этого.

Шоу «Голос. Дети» в конце апреля завершилось скандалом. Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым. Было проведено расследование, которое выявило вброс голосов за девочку. Итоги шоу были пересмотрены. Победа была присуждена всем девяти финалистам. Ребята получили по миллиону рублей и возможность записать сингл на студии. Микелла Абрамова осталась среди победителей. Свой выигрыш она отдала на благотворительность.