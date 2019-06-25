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«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым

Продюсера и актера связывала многолетняя дружба.

«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым
Андрей Харитонов и Андрей Разин дружили много лет. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Печальная и, увы, ожидаемая новость о смерти 23 июня советского и российского актера Андрея Харитонова затронула сердца не только его поклонников, но и коллег. Многие из них оставляют слова соболезнований в социальных сетях. Свою публикацию звезде «Овода» и «Тайны черных дроздов» сделал в Instagram и продюсер Андрей Разин.

Принося соболезнования украинскому народу и всем почитателям актера, продюсер вспомнил, что его с актером в 1984 году познакомил другой артист и телеведущий Александр Мягченков. С тех пор Харитонов и Разин стали дружить и, когда продюсер бывал на Украине, они всегда встречались. Как отмечает Андрей, они с большим удовольствием засиживались в ресторанах, вспоминая молодость. Продюсер подчеркивает, что ему очень жаль скромного, любящего и очень талантливого человека.

«Скорблю лично, потому что знал его много лет», — пишет он.

Продюсер отмечает, что четыре дня назад Андрей Харитонов звонил Александру Мягченкову и говорил о том, что готов и уходит в мир иной.

«Он спокойно это говорил, спокойно уже осознавал свой уход и прощался. Царствие Небесное великому актеру Советского Союза и Украины», — отмечает продюсер.

Напомним, согласно последней воле звезды кино, поклонников на прощании с ним не будет, поскольку актер не хотел, чтобы люди запомнили его больным и немощным человеком.

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«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым
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