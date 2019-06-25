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Татьяна Арнтгольц трогательно призналась в любви к родительскому дому

Звезда проводит отпуск в родном Калининграде.

Татьяна Арнтгольц трогательно призналась в любви к родительскому дому
Татьяна Арнтгольц приехала в родной Калининград в отпуск/globallookpress.com

Актриса Татьяна Арнтгольц в Instagram разместила снимок, который был сделан на одной из улиц Калининграда. Звезда сидит на фотографии около фонтана. У нее прекрасное настроение. Сейчас она находится в этом городе, где прошло ее детство. Актриса призналась в любви к родительскому дому, куда всегда с радостью возвращается.

«Родительский дом. Место силы. Место, где приезжая, всегда чувствую себя маленькой девочкой, потому что рядом надежный старший брат и самые лучшие, самые любимые мама и папа», — заявила популярная актриса.

Отметим, что Татьяна Арнтгольц родилась в 1982 году в Калининграде в семье актеров местного драматического театра. У нее есть сестра-близнец Ольга, которая на двадцать минут моложе Татьяны. Она также актриса. Ранее родители звездных сестер рассказывали, что дали им имена в честь Татьяны и Ольги Лариных из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Кстати, у сестер Арнтгольц еще есть старший брат Антон.

Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Машу. В браке они прожили пять лет, после чего приняли решение развестись. Не так давно стало известно, что актриса живет с актером Марком Богатыревым.

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Иван ЖидковКалининградОльга АрнтгольцТатьяна Арнтгольц

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Татьяна Арнтгольц трогательно призналась в любви к родительскому дому
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