Диана Гурцкая тяжело переживала смерть мамы

Становление музыкальной карьеры певицы Дианы Гурцкой пришелся на начало 2000-х, тогда исполнение хита «Ты здесь» буквально вынесло ее на вершину российского музыкального. Но с этой же композицией у артистки связаны и одни из самых трагических моментов и воспоминаний, о которых она рассказала в YouTube-шоу Жасмин «Душевный разговор».

«Мы писали песню «Ты здесь». Я разучивала демку и мама заплакала, сказав: «Мне сейчас хотелось жить». Я тогда не понимала, почему она говорит об этом», — вспоминала певица.

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Но потом выяснилось – именно в то время у мамы начинающей звезды обнаружили онкологическое заболевание. По словам Дианы, единственное, что поддерживало умирающую женщину — то, что она застала успех дочери. Когда новый хит зазвучал в эфирах радиостанций и на телевидении, мама артистки уже была в больнице. А саму Диану Игорь Николаев и брат Гурцкой Роберт увезли в Ташкент, стараясь уберечь от стресса.

Сейчас Диана вспоминает, что в тот момент испытывала холод и страх одиночества. По возвращению в Москву, брат сразу повез Диану на концерт в Кремле. Исполнив на очередной «Песне года» песню «Ты здесь», брат и сообщил звезде, что мамы нет. Это время, по словам певицы, было для нее по-настоящему страшным: ее приводили на выступление, переодевали, наносили грим, но она этого ничего не осознавала.