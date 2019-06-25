Коллеги Алибасова прикинули, сколько продюсер заработал на болезни

Многочисленные коллеги и знакомы Бари Алибасова в голос говорят – «Каримыч — мастер пиара». Он знает в нем толк и успешно инициирует такие кампании. Вот и в чудесное исцеление после отравления верят все меньше людей, включая, к слову, и медиков. Общественность считает, что его отравление удачно совпало и грядущим юбилеем группы «На-На», создателей которой он является. А в свете предстоящего гастрольного тура хайп, мол, не помешает. Да и самому заработать можно неплохо.

В этом, например, уверена экс-директор Джигурды Антонина Саврасова, которая в беседе с журналистом кр.ru отметила, что видео, снятое во время промывания желудка продюсера его окружение продало телевизионщикам за невероятные десять тысяч долларов. Причем, речь идет только од одном канале. На волне зрительского интереса и скандальности истории сейчас готовит программу о Бари Каримовиче и НТВ, за съемки в которой продюсер, по словам Антоницы, тоже получит деньги.

«В шоу Малахова ему за первое после болезни интервью дали 300 тыс. руб. А потом Бари и сам пришел в студию «Привет, Андрей!» за 500 тыс. рублей», — рассказывает Саврасова.

Специалист уверена, что на этом дело не закончится. И своего выхода на экраны ждут еще несколько программ о продюсере, который, по подсчетам Саврасовой, на теме отравления уже положил в свой карман немногим больше двух миллионов рублей. А в качестве приятной, бесплатной мелочи Алибасов получил рекламу группы «На-На».

Вот и дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга тоже считает, что «отчим» хорошо зарабатывает на своей болезни. Ведь, мол, и раньше, после свадьбы с ее матерью, он получил от трех ток-шоу по 300 тысяч рублей, за то, что пришел в студию и поделился подробностями.

«А сейчас на нем зарабатывают все кому не лень. И он сам тоже», — отмечает дочь актрисы.