Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в Instagram назвала свою дочь Есению главным судьей в бракоразводном процессе с игроком. Она разместила снимок ребенка, у которого в руках игрушка, чем-то напоминающая судебный молоточек. «К суду готова. Я — главный судья», — подписала Алиса Казьмина снимок с дочерью.

Напомним, что Алиса Казьмина долгое время не появлялась в социальных сетях. Активизировалась же она, когда начался бракоразводный процесс с футболистом. Девушка выложила сразу несколько снимков со своей дочерью, которая заметно подросла за последнее время.

больше по теме Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина Есении уже два года и четыре месяца.

Добавим, что Андрей Аршавин отказался оформлять свою дочь об брака с Казьминой в одной из своих квартир. Теперь двухлетняя Есения рискует не попасть в детский сад. У девочки нет регистрации в Санкт-Петербурге. Кроме того, спортсмен не собирается делиться никаким имуществом с супругой.

Адвокаты Алисы Казьминой ранее отмечали, что футболист умело скрывает свои доходы. Он, судя по всему, надеется, выйти из этой истории сухим из воды и не платить на ребенка большие алименты. Адвокаты считают, что человек, который так поступает по отношению к своей дочери, не достоин носить звания отца. Известно, что следующее заседание суда состоится 3 июля. Казьмина сейчас настаивает, чтобы внимательно были изучены доходы Андрея Аршавина, которые у него были за время его футбольной карьеры в Казахстане. Как известно, спортсмен несколько лет играл за команду «Кайрат».