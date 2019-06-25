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Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным

Жена футболиста надеется, что им с ребенком удастся восстановить справедливость.

Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным
Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным/instagram.com/arshavina_alisa/

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в Instagram назвала свою дочь Есению главным судьей в бракоразводном процессе с игроком. Она разместила снимок ребенка, у которого в руках игрушка, чем-то напоминающая судебный молоточек. «К суду готова. Я — главный судья», — подписала Алиса Казьмина снимок с дочерью.

Напомним, что Алиса Казьмина долгое время не появлялась в социальных сетях. Активизировалась же она, когда начался бракоразводный процесс с футболистом. Девушка выложила сразу несколько снимков со своей дочерью, которая заметно подросла за последнее время.

Добавим, что Андрей Аршавин отказался оформлять свою дочь об брака с Казьминой в одной из своих квартир. Теперь двухлетняя Есения рискует не попасть в детский сад. У девочки нет регистрации в Санкт-Петербурге. Кроме того, спортсмен не собирается делиться никаким имуществом с супругой.

Адвокаты Алисы Казьминой ранее отмечали, что футболист умело скрывает свои доходы. Он, судя по всему, надеется, выйти из этой истории сухим из воды и не платить на ребенка большие алименты. Адвокаты считают, что человек, который так поступает по отношению к своей дочери, не достоин носить звания отца. Известно, что следующее заседание суда состоится 3 июля. Казьмина сейчас настаивает, чтобы внимательно были изучены доходы Андрея Аршавина, которые у него были за время его футбольной карьеры в Казахстане. Как известно, спортсмен несколько лет играл за команду «Кайрат».

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Тэги:

Алиса КазьминаАндрей Аршавинбракоразводный процессЕсения Аршавина

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Казьмина назвала дочь главным судьей в процессе с Аршавиным
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