Сергей Безруков похвастался шикарным осетровым уловом

Поклонники Сергея Безрукова не перестают удивляться широте интересов и разнообразию хобби, которыми увлекается звезда. Сегодня, кроме более, чем успешной карьеры в театре и кино, Сергей стал известен и на профессиональной музыкальной сцене. Но особенно умиляют фанатов артиста, его простые, абсолютно земные увлечения.

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Например, одна из его последних публикаций в Instagram посвящена рыбалке, вернее настоящей рыбацкой удаче. Сергею Безрукову удалось поймать двух крупных осетров, о чем он поспешил рассказать и поделиться радостью со своими подписчиками.

«И хоть искусственно выращенные…но пойманные реально!!!!!», — написал артист в подписи к фотографии, на которой он двумя руками держит свои трофеи.

«Какая неподдельная радость от улова! Отличный у Вас отдых, Сергей! А потом, наверное, будет не менее прекрасный ужин», — отмечает одна из подписчиц.