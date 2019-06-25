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Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу

Несколько раз он пытался нарушить личное пространство телеведущего.

Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу
Бари Алибасов неадекватно реагировал на Андрея Малахова/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов во время программы «Привет, Андрей!», которая вышла в эфир не так давно, несколько раз неадекватно реагировал на ведущего Андрея Малахова. Он пытался нарушить его личное пространство и в какой-то момент то ли попытался поцеловать журналиста, то ли плюнуть в него.

Бари Алибасов
Алибасов неадекватно себя вел по отношению к Малахову/globallookpress.com

Алибасов во время эфира высовывал язык и вытягивал лицо в направлении Андрея Малахова. Странным получился эпизод, когда продюсер упал с инвалидной коляски, на которой его везли. Со стороны сложилось впечатление, что сделано это было специально, сообщает gazeta.ru.

Отметим, что Бари Алибасов отравился ядовитым средством «Крот», перепутав его с соком. В течение дух недель он находился в больнице. Прошел даже слух, что Алибасов умер. К счастью, эта информация оказалась ложной. В ближайшее время он должен поехать в Казахстан на дальнейшую реабилитацию.

Многие до сих пор не верят продюсеру, считая, что он выдумал эту историю. Между тем сейчас состояние Бари Алибасова вызывает тревогу. По уверению многих, кто с ним общался, артист находится в неадекватном состоянии. Поговаривают, что у него на лицо признали белой горячки.

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Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу
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