Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов во время программы «Привет, Андрей!», которая вышла в эфир не так давно, несколько раз неадекватно реагировал на ведущего Андрея Малахова. Он пытался нарушить его личное пространство и в какой-то момент то ли попытался поцеловать журналиста, то ли плюнуть в него.

Алибасов во время эфира высовывал язык и вытягивал лицо в направлении Андрея Малахова. Странным получился эпизод, когда продюсер упал с инвалидной коляски, на которой его везли. Со стороны сложилось впечатление, что сделано это было специально, сообщает gazeta.ru.

Отметим, что Бари Алибасов отравился ядовитым средством «Крот», перепутав его с соком. В течение дух недель он находился в больнице. Прошел даже слух, что Алибасов умер. К счастью, эта информация оказалась ложной. В ближайшее время он должен поехать в Казахстан на дальнейшую реабилитацию.

Многие до сих пор не верят продюсеру, считая, что он выдумал эту историю. Между тем сейчас состояние Бари Алибасова вызывает тревогу. По уверению многих, кто с ним общался, артист находится в неадекватном состоянии. Поговаривают, что у него на лицо признали белой горячки.