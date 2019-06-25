Врачи нашли нестыковки в отравлении Бари Алибасова

Специалисты считают, что в случает реального инцидента, продюсер был бы в более тяжелом состоянии.

Как рога изобилия посыпались высказывания российской, в том числе, звездной общественности, о том, что отравление Бари Алибасова – фикция и умелый пиар, в котором продюсер, как известно большой мастер. Высказывали на тему болезни все, кроме, что любопытно, самих медиков.

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Однако, журналисты сайта кр.ru все же поговорили с медиками, которые нашли несколько нестыковок в истории болезни звезды. Так, по словам Виталия Румянцева, врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, нестыковок в истории очень много. Взять хотя бы диагноз. Врач заявляет, если бы у Алибасова действительно был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. Если в этой ситуации человек выживает, что весьма сомнительно, ему удаляют пищевод. А после таких манипуляций спустя полмесяца клинику не покидают.

Нынешнее питание Алибасова и его голос тоже, по словам Румянцева, красноречиво говорят о том, что отравление – липа. При заявленном диагнозе, он должен был питаться через гастростому — трубочку в тонкую кишку, минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, отмечает, что потерять память после медикаментозного сна невозможно, сколько бы этот сон ни длился: прекращает действие препарат и человек выходит из сна.