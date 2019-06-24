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«Честь надо знать!»: Кушинашвили заступился за Марият Мухину

Известный телеведущий призвал Алибасова уважительно и бережно относиться друг к другу.

«Честь надо знать!»: Кушинашвили заступился за Марият Мухину
Кушинашвили призвал Алибасова бережно относиться другу к другу. Фото: страница Отара Кушинашвили в Instagram

Скандальная, «постотравительная» история с обвинениями чудом непострадавшим после выпитого средства для прочистки труб Бари Алибасова в адрес одного из его лечащих врачей Марият Мухиной набирает обороты. Врач, напомним, посчитала себя оскорбленной, и решила восстанавливать свое доброе имя и безукоризненную репутацию в суде. Об этом Мухина заявила накануне в шоу «Пусть говорят».

Не смог сдержать своих эмоций и известный ведущий Отар Кушинашвили. В его программе «Естественный отбор» Марият тоже частый гость, потому, основываясь собственных представлении и опыте общения с обоими участниками конфликта, Отар на своей странице в Instagram опубликовал заступнический пост.

«Я считаю совершенно, абсолютно, категорически неприемлемым худо обращаться с ДАМАМИ, тем паче — с леди МУХИНОЙ, у которой безоговорочно безукоризненная репутация. Я хорошо знаю и по-своему люблю БАРИ АЛИБАСОВА, но у каждого шоу есть свои границы. Грузинская истина и возраст всех нас делает амбивалентными клоунами, но ведь и честь надо знать», — увещевает телеведущий.

При этом Отар отмечает, что жизнь очень коротка, чтобы тратить отпущенное людям время на злобу, склоки и ненависть.

«У меня все расписано до секунды, мне недосуг писать трактат, а надо. О бережном, уважительном отношении друг к другу. Особенно к МАРИЯТ МУХИНОЙ, благодаря которой и Бари в 777 смотрится, как 444-летний жулик из Гарлема», — отмечает Отар.

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«Честь надо знать!»: Кушинашвили заступился за Марият Мухину
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