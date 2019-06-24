НОВОСТИ

Преступник, отравивший экс-ведущего MTV, ограбил 24 человека

Полиция освободила злоумышленника под подписку о невыезде.

Преступник, отравивший экс-ведущего MTV, ограбил 24 человека
Михаил Рольник. Фото: instagram.com/mikhailrolnik/

Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому после того, как выпил алкоголь в компании незнакомого человека. Как выяснилось, злоумышленник также отравил и ограбил 24 человека в центре Москвы. Среди пострадавших оказалась фоторедактор портала «The Village» Людмила Чижова.

По рассказам жертв, преступник представлялся знакомым друзей и предлагал в жаркий день выпить газировку или алкоголь. После этого пострадавший терял сознание, а преступник забирал все ценное. Большинство людей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи не могут точно сказать, какое психотропное вещество было подсыпано в напитки.

Известны приметы преступника: рост около 180 см, 25-30 лет. Бледная кожа, темные волосы, рыжая бородка. Представляется Анваром, Мурадом или Азаматом. Возможно, имеет сообщницу – полная женщина со светлыми волосами.

Полиция уже задерживала преступника, однако возбудила уголовное дело только по статье «кража». Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает друг потерпевшего, сотрудники полиции на месте преступления отказались брать бутылки с отравленным напитком в качестве улики.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MTVМихаил Рольникотравлениепреступленияпреступник

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Преступник, отравивший экс-ведущего MTV, ограбил 24 человека
Интересно?
Поделись с друзьями: