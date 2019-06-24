Преступник, отравивший экс-ведущего MTV, ограбил 24 человека

Экс-ведущий MTV Михаил Рольник впал в кому после того, как выпил алкоголь в компании незнакомого человека. Как выяснилось, злоумышленник также отравил и ограбил 24 человека в центре Москвы. Среди пострадавших оказалась фоторедактор портала «The Village» Людмила Чижова.

Мой друг Миша Рольник почти две недели пролежал в коме, только несколько дней назад врач сказал, что нам есть, за что бороться. Но менты ничего не делают, хотя преступник был у них в руках.

При этом последний зафиксированный случай — 21 июня. Три дня назад. https://t.co/awluKXAPkl — Нестерова Лизавета (@nesteliza_) June 24, 2019

По рассказам жертв, преступник представлялся знакомым друзей и предлагал в жаркий день выпить газировку или алкоголь. После этого пострадавший терял сознание, а преступник забирал все ценное. Большинство людей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи не могут точно сказать, какое психотропное вещество было подсыпано в напитки.

Известны приметы преступника: рост около 180 см, 25-30 лет. Бледная кожа, темные волосы, рыжая бородка. Представляется Анваром, Мурадом или Азаматом. Возможно, имеет сообщницу – полная женщина со светлыми волосами.

больше по теме Госпитализированный экс-ведущий MTV не может дышать самостоятельно Медики продолжают бороться за жизнь звезды MTV.

Полиция уже задерживала преступника, однако возбудила уголовное дело только по статье «кража». Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает друг потерпевшего, сотрудники полиции на месте преступления отказались брать бутылки с отравленным напитком в качестве улики.