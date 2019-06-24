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Диетолог собирается подать в суд на Бари Алибасова

Марият Мухина возмущена заявлением продюсера, будто бы она накачивала его запрещенными веществами.

Диетолог собирается подать в суд на Бари Алибасова
Бари Алибасов. Фото: globallookpress

Бари Алибасов обвинил своего диетолога Марият Мухину в том, что она вкалывает ему наркотические вещества. По словам продюсера, его болезнь появились из-за неё, а не после случайного отравления «Кротом».

Марият Мухина. Фото
Диетолог Алибасова в шоке после того, как продюсер выгнал её из дома. Кадр из программы «Пусть говорят».

Марият Мухина стала гостьей передачи «Пусть говорят». Диетолог с трудом переживает разразившийся скандал. Бари Алибасов выгнал её из дома после того, как она хотела поставить ему укол. Мухина заявила, что в веществе содержались гормоны, которые помогли бы желудку продюсера не сузится.

Во время передачи диетолог нервничала и плакала, ей не сразу удалось успокоится. Она заявила, что её муж оказался в больнице после трагичных новостей об Алибасове. Супруг лечится от инфаркта.

«Когда Бари выписали из больницы, я переволновалась, но потом успокоилась, ведь он едет в Казахстан. Но вечером звонит помощник, говорит, Бари всех побил, чуть в окно не вышел (…) То, что заявляет Бари, либо бред, либо сознательный ход», — сказала Марият Мухина.

Из-за скандала диетолог переживает за свою репутацию. Она намерена подать в суд на Бари Алибасова. Для этого Мухиной нужно дождаться историю болезни продюсера.

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Диетолог собирается подать в суд на Бари Алибасова
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