Харитонов рассказал о правилах своей жизни за несколько недель до смерти

Андрей Харитонов скончался 23 июня от рака желудка. Актер перенес шесть операций и до последнего надеялся на лучшее. За несколько недель перед кончиной звезда «Овода» дал последнее интервью, где старался не говорить о болезни, а сосредоточиться на творчестве.

Несмотря на то, что последние годы были не так успешны в актерской карьере, Харитонов оставался доволен собственным положением. Он поделился правилами, которым следовал всю жизнь.

«Я желаю всем всегда только одного: человек должен быть в гармонии с самим собой. Тогда ему легче жить. И становится лучше тем, кто вокруг него, потому что он сможет им искренне помогать, и ему никто не будет завидовать», — рассказал Андрей Харитонов порталу «Комсомольская правда».

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Кроме того, актер за 59 лет никого не предал и никому сознательно не причинял зла. Харитонов заявил, что во всех смыслах никому ничего не должен. Актер заметил, что ему часто помогали, поэтому он всегда расплачивался в ответ. Под конец жизни Андрей Харитонов чувствовал, что его совесть чиста, и это для него самое главное.