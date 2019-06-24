Рустам Солнцев уверен, что Алибасова спасали от запоя, а не отравления

Шоумен также считает, что жена артиста не давала никаких комментариев, так как не хотела быть причастной к подобной пиар-акции.

В обществе почти весь июнь обсуждают Бари Алибасова. 72-летний музыкант неожиданно оказался в больнице и несколько дней провел в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. Позже стало известно, что он отравился средством для прочистки труб, приняв яркую банку за упаковку с соком. Когда артиста выписали из больницы и он дал интервью для двух передач Андрея Малахова, то многие стали подозревать, что Бари Каримович всех обвел вокруг пальца.

Рустам Солнцев заметил, что продюсер прекрасно говорит, а его голос и вовсе не изменился, хотя яд обжег весь его желудок, а также горло и пищевод. Он усомнился, что человек мог так быстро после подобного отравления. Также ему показалось крайне странным поведение музыканта Солнцев заподозрил, что артист попал в больницу из-за алкоголизма, но все решил выдать за отравление, чтобы пропиариться. К слову, не только шоумен считает, что Алибасов мог инсценировать свое отравление.

Корреcпонденты Teleprogramma.pro отыскали факты, которые наводят на мысль, что основатель группы «На-На» всех обманул. Примечательно, что об отравлении музыканта стало известно еще до того, как его доставили в больницу. По словам сына Бари Бариевича, его отец знаками попросил его снимать на камеру, когда врачи делали ему промывание. В этот момент он должен был испытывать ужасную боль. В такой ситуации мало кто из людей бы смог думать о чем-то кроме боли.

Также оказалось, что в институте имени Склифосовского, где якобы и лечился Алибасов, не нашлось никаких следов музыканта. Солнцев на одной из телепередач обмолвился, что бывший участник «На-на» Валерий Юрин, узнав о несчастье, приехал в «Склиф» и искал Бари Каримовича там по всем реанимациям, но ему упорно говорили такой пациент в НИИ не поступал. Журналистам в больнице не давали никакой информации о состоянии знаменитости, хотя обычно врачи дают комментарии, чтобы успокоить общественность.

«Сказать, что это всё — одна большая „разводка“ со стороны Алибасова — это ничего не сказать. Я уверен, и эта уверенность во мне лишь крепнет, что Алибасов впал в обычное, нормальное, „советское“ пьянство, из которого его пытались все вывести на протяжении последних недель. „Впал в алкашку“, скажем так», — высказался Солнцев.

По словам шоумена, он не исключает, что артист действительно выпил ядовитое вещество. Однако он уверен, что Бари Каримович сделал только один глоток «Крота», но для привлечения внимания все преувеличил.

Настораживает и то, что Лидия Федосеева-Шукшина за это время ни разу не прокомментировала поведение мужа. Она скрывалась от журналистов и не делала никаких заявлений. По мнению Солнцева, она просто не разделяет одержимости своего возлюбленного и идти на всякие «сумасшествия» не готова.