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Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

Ранее певец Шура в эфире YouTube-проекта Анастасии Ивлеевой Agent Show тоже упоминал об алкогольной зависимости певицы.

Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма
Марина Хлебникова (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

53-летняя Мария Хлебникова редко появляется на публике. Исключением стало появление исполнительницы на программе «Привет, Андрей!». Эфир ток-шоу был посвящен музыкальному продюсеру Бари Алибасову, которого не так давно выписали из больницы после сильного отравления химикатами. Супруг народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной также появился на съемочной площадке передачи Андрея Малахова.

Уже после эфира телеведущая Дана Борисова опубликовала в Stories стоп-кадр выпуска с участием Хлебниковой, заявив, что некогда знаменитая артистка, нуждается в помощи. Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о том, что исполнительница тяжело переживает уход из жизни экс-супруга Антона Логинова. Последние годы мужчина жил в ее квартире. Певица выхаживала бывшего избранника после инсульта.

После смерти Логинова, меньше, чем за год, артистка стала весить всего 41 килограмм при росте в 160 сантиметров. Сама Хлебникова утверждает, что она пытается вернуть былые формы, но пока безуспешно.

При этом, в эфире YouTube-программы Анастасии Ивлеевой Agent Show певец Шура рассказал о том, что его приятельница, звезда 90-х Марина Хлебникова, страдает от алкоголизма. Сама Хлебникова заявляет, что ее удивили слова исполнителя.

Марина Хлебникова на программе Малахова
Дана Борисова уверена, что Марина Хлебникова нуждается в помощи (Фото: Instagram.com/danaborisova_official)

«Если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу», — добавила певица.

О том, что Марина Хлебникова нуждается в поддержке считает и Дана Борисова.

Знаменитость сделала скриншоты публикаций об алкогольной зависимости певицы, сопроводив их подписью: «Марину Хлебникову надо спасать. Сегодня позвонили 5 человек. Я солидарна. Марину Хлебникову надо спасать».

Марина Хлебникова
Певец Шура говорил о том, что Марина Хлебникова страдает от алкогольной зависимости (Фото: Instagram.com/danaborisova_official)

Напомним, что сама телеведущая проходила курс реабилитации в одной из клиник Таиланда. Благодаря лечению Дана Борисова смогла справиться с алкозависимостью.

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Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма
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