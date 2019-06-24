Мнение нотариуса: Началова продала часть квартиры Фролову по собственному желанию

Хоккеист владеет половиной жилплощади покойной певицы с 2015 года, но пока ею не распоряжался.

После смерти Юлии Началовой близкие певицы обсуждают вопрос наследства. У покойной артистки есть элитная квартира площадью 167 квадратных метров. Родители Началовой возмущаются, что бывший гражданский муж певицы может отнять половину квартиры у 12-летней дочери Веры.

Официально часть недвижимости была оформлена на Александра Фролова ещё в 2015 году. Родители Началовой уверены – певица была сама не своя, когда подписывала бумаги. Однако Антон Малинин заверил, что звезда была в адекватном состоянии, когда продавала часть квартиры.

Нотариус вспомнил, что певица оформила нотариальную доверенность на Фролова. Также, по словам адвоката, звезда написала расписку о том, что получила за продажу доли в квартире 20 миллионов рублей.

«Таким образом нотариус проверил волю Юлии Началовой на продажу квартиры и ее состояние при совершении доверенности, поэтому «случайный» характер продажи квартиры исключен», — рассказал Антон Малинин «Комсомольской правде».

Получается, Александр Фролов может распоряжаться половиной квартиры совершенно законно. Пока что хоккеист не заявлял, как поступит с частью имущества. После расставания с Юлией Началовой спортсмен просто съехал и на недвижимость не претендовал.