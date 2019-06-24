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Вдова Харитонова объяснила, почему актер не ходил на телешоу

Звезда «Овода» скончался 23 июня после продолжительной болезни. Ольга Смирягина дала комментарии по следам трагедии.

Вдова Харитонова объяснила, почему актер не ходил на телешоу
Андрей Харитонов отказывался ходить на телешоу / Кадр из фильма "Человек-невидимка"

Мир российского кино лишился еще одного своего яркого представителя — не стало звезды 80-х Андрея Харитонова. Сейчас общественность активно обсуждает причины смерти артиста и последние годы его жизни.

Ранее Александр Панкратов-Черный в интервью порталу Teleprogramma.pro признался, что в последнее время выживать Харитонову помогали коллеги и друзья-артисты. В частности, они помогали с покупкой медикаментов.

У Андрея была возможность пойти на российские телеканалы, где за участие в популярных телешоу платят немалые деньги. Однако, по словам главы Гильдии киноактеров Валерия Гущина, артист категорически отказывался это делать. Харитонов не хотел, чтобы зрители его видели в ослабшем виде.

«Даже перестал приходить к нам в Гильдию, чтобы мы его помнили красивым, ярким», — сказал Гущин в интервью газете «Комсомольская Правда».

Тем временем, у вдовы актера своя версия — Харитонов не то, что не хотел, но физически не мог ходить по телепрограммам.

«Он не вставал с кровати. Какое там телевидение?!», — заявила Ольга Смирягина.

По ее словам, она не раз объясняла сотрудникам передачи Андрея Малахова и других ток-шоу, что Харитонов не может участвовать в шоу по состоянию своего здоровья.

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Вдова Харитонова объяснила, почему актер не ходил на телешоу
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