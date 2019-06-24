Вдова Харитонова объяснила, почему актер не ходил на телешоу

Мир российского кино лишился еще одного своего яркого представителя — не стало звезды 80-х Андрея Харитонова. Сейчас общественность активно обсуждает причины смерти артиста и последние годы его жизни.

Ранее Александр Панкратов-Черный в интервью порталу Teleprogramma.pro признался, что в последнее время выживать Харитонову помогали коллеги и друзья-артисты. В частности, они помогали с покупкой медикаментов.

У Андрея была возможность пойти на российские телеканалы, где за участие в популярных телешоу платят немалые деньги. Однако, по словам главы Гильдии киноактеров Валерия Гущина, артист категорически отказывался это делать. Харитонов не хотел, чтобы зрители его видели в ослабшем виде.

«Даже перестал приходить к нам в Гильдию, чтобы мы его помнили красивым, ярким», — сказал Гущин в интервью газете «Комсомольская Правда».

Тем временем, у вдовы актера своя версия — Харитонов не то, что не хотел, но физически не мог ходить по телепрограммам.

«Он не вставал с кровати. Какое там телевидение?!», — заявила Ольга Смирягина.

По ее словам, она не раз объясняла сотрудникам передачи Андрея Малахова и других ток-шоу, что Харитонов не может участвовать в шоу по состоянию своего здоровья.