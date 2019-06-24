Миро поделилась версией о причине развода Климовой и Месхи

На страничке личного микроблога в «Живом журнале» Лена Миро прокомментировала известие о том, что Екатерина Климова и Гела Месхи разводятся. Ранее сообщалось, что 41-летняя актриса подала иск о расторжение брака в Хамовнический суд Москвы еще 27 мая. У пары есть общая дочь Белла, девочке три годика. Также Климова воспитывает: 17-летнюю Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея от актера Игоря Петренко.

В одном из своих интервью Гела Месхи признавался, что наследники Екатерины легко приняли его в семью и никаких сложностей в общении с сыновьями возлюбленной у актера не возникало. Избранник Климовой отмечал, что это воспитанные и умные дети.

Однако, Лена Миро заявила: она не сомневалась в том, что союз пары обречен. Девушка выдвинула свою версию того, что послужило причиной семейного разлада. По ее мнению, дело кроется в возрастной разнице. Ведь Екатерине исполнился 41 год, а Месхи — 33 года. Говоря об их союзе, Лена подметила, что актриса взяла себе «в мужья мальчика».

«Чем думают женщины, связываясь с парнями, которые моложе их на целое поколение? Но жизнь расставляет все по местам. Если я говорю — разведутся, значит оно так и будет», — резюмировала Миро.

К слову, экс-супруг Климовой — Игорь Петренко утверждает, что он до сих пор поддерживает дружеские отношения с Екатериной.