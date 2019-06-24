Пережившая шесть операций Наталья Фатеева учится заново ходить

Советская актриса Наталья Фатеева заново учится ходить. Она пережила шесть операций по замене шейки бедра и теперь проходит курс восстановления. В планах у кинозвезды победить болезнь, для этого много стимулов, например, юбилей, который она будет отмечать в этом году. Свое 85-летие Фатеева планирует встретить, уверено стоя на ногах. И хотя звезда признается, что в ее возрасте дни рождения только нагоняют грусть, наверняка поздравить ее захотят многие коллеги по сцене.

Пока же пациентка ходит по квартире с ходунками, а во двор спускается на костылях. В основном она предпочитает прогулки по Фрунзенской набережной. Женщину поддерживают друзья. Долгое время ей помогал помощник Бари Алибасова, а до отравления и сам продюсер навещал актрису.

Средства на лечение буквально собирали всем миром. Львиную долю расходов взяла на себя Мария Миронова, она оплатила сиделку и лекарства, а еще помогала с продуктами питания. А еще сказалась забота Сергея Собянина, столичный мэр распорядился прибавить пенсию актрисе, и теперь она в состоянии оплачивать свои расходы самостоятельно, пишет сайт OA.

А вот с родными женщина не общается. Она не скрывает, что не любит детей и внуков и долгое время вовсе не пускала их на порог своей квартиры. Только после травмы была вынуждена начать общение и то, на определенное время. Как только ей стало лучше, все контакты прекратились. Объяснить поступок пенсионерки довольно сложно. Сама она винит детей в том, что они помешали ее карьере.