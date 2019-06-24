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Пост Доренко на радио «Говорит Москва» займет Роман Бабаян

Для редакции эта новость стала неожиданной.

Пост Доренко на радио «Говорит Москва» займет Роман Бабаян
Роман Бабаян займет пост Доренко / Кадр из программы "Право голоса" на YouTube

Главным редактором «Говорит Москва» после внезапной смерти Сергея Доренко станет журналист Роман Бабаян. Об этом он сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что для него стало настоящим вызовом возглавить радиостанцию после ухода Доренко.

«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — написал Бабаян.

Тем временем, для редакции «Говорит Москва» назначение Бабаяна на пост главного редактора стало неожиданностью, об этом сотрудники СМИ узнали только в понедельник, 24 июня.

Между тем, гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Романа Бабаяна представят коллективу уже во вторник, 25 июня.

Роман Бабаян работал во многих крупнейших государственных СМИ. Сейчас журналист ведет программу «Право голоса» на «ТВ Центре». В 2016 году Бабаян попытался баллотироваться в Государственную думу, но тогда его не избрали.

Напомним, что Сергея Доренко не стало 9 мая. Ему стало плохо прямо за рулем своего мотоцикла. Как сообщили позднее врачи, у журналиста случился разрыв аорты. Доренко работал главным редактором на радио «Говорит Москва» с 2014 года.

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Тэги:

радиостанция "Говорит Москва"Роман БабаянСергей Доренкосмерть Доренко

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Пост Доренко на радио «Говорит Москва» займет Роман Бабаян
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