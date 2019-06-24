НОВОСТИ

Разоблачение Бари Алибасова анонсировали на Первом канале

Дмитрий Борисов провел целое расследование, которым поделится в программе «Пусть говорят».

Разоблачение Бари Алибасова анонсировали на Первом канале
Алибасов мог придумать всю историю с отравлением "Кротом"/globallookpress.com

В передаче Дмитрия Борисова «Пусть говорят», которая выходит по будням на Первом канале, произойдет разоблачение продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Анонс программы уже активно крутят на первой кнопке. Дмитрий Борисов во время эфира расскажет, что в действительности произошло с легендарным артистом. Кроме того, журналисту стало известно, почему Бари Алибасов вдруг стал обвинять в своем отравлении близких людей, родственников своей супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Бари Алибасов
Бари Алибасов мог придумать историю с отравлением/globallookpress.com

В студии программы соберутся гости, а также эксперты, у которых есть доказательства, что Бари Алибасов выдумал всю историю с отравлением ядовитым средством «Крот». Эфир программы выйдет в 19.50 на Первом канале 24 июня.

Отметим, что сегодня все чаще раздаются голоса экспертов, что Бари Алибасов со своей командой облапошили всю страну. Никто не может понять, почему после столь серьезного отравления и комы продюсера вдруг отпустили из клиники и он стал нормально говорить.

Ранее сын Бари Алибасова в соцсетях хвастался, что последние две недели к продюсеру группы «На-На» было приковано внимание всей страны. Бари Алибасов-младший даже заявил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не была столь популярной, чем новости об отравлении и восстановлении его отца.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиБари Алибасов-младшийДмитрий БорисовПрограмма "Пусть говорят"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Разоблачение Бари Алибасова анонсировали на Первом канале
Интересно?
Поделись с друзьями: