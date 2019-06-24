Разоблачение Бари Алибасова анонсировали на Первом канале

В передаче Дмитрия Борисова «Пусть говорят», которая выходит по будням на Первом канале, произойдет разоблачение продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Анонс программы уже активно крутят на первой кнопке. Дмитрий Борисов во время эфира расскажет, что в действительности произошло с легендарным артистом. Кроме того, журналисту стало известно, почему Бари Алибасов вдруг стал обвинять в своем отравлении близких людей, родственников своей супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

В студии программы соберутся гости, а также эксперты, у которых есть доказательства, что Бари Алибасов выдумал всю историю с отравлением ядовитым средством «Крот». Эфир программы выйдет в 19.50 на Первом канале 24 июня.

Отметим, что сегодня все чаще раздаются голоса экспертов, что Бари Алибасов со своей командой облапошили всю страну. Никто не может понять, почему после столь серьезного отравления и комы продюсера вдруг отпустили из клиники и он стал нормально говорить.

Ранее сын Бари Алибасова в соцсетях хвастался, что последние две недели к продюсеру группы «На-На» было приковано внимание всей страны. Бари Алибасов-младший даже заявил, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным не была столь популярной, чем новости об отравлении и восстановлении его отца.