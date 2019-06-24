Шифрин заподозрил Алибасова в плагиате его трюка с «исцелением»

В начале лета Бари Алибасов попал в больницу с отравлением. Артист по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины. Когда музыканта выписали, то общественность была встревожена его поведением. Бари Каримович рассказывал о странных видения и почти никого не узнавал. Более того, он внезапно захотел лишить наследства своего сына. Эти события до сих активно обсуждают в прессе.

22 июня Алибасов пришел на передачу «Привет, Андрей!». Сначала он появился в студии в костюме не по размеру и в инвалидном кресле. Артист разламывал арбуз, а затем упал. Как оказалось, это было специально придуманной сценкой. После этого музыкант отряхнулся, снял пиджак и продемонстрировал, что находится в полном порядке. Никакая коляска ему была не нужна. Он пообщался с гостями, много шутил, а также встретился с сыном, с которым тепло обнялся.

Выпуск этой передачи посмотрел Ефим Шифрин. 63-летний юморист напомнил, как некоторое время назад появились слухи, что он находится в совсем плохом состоянии и может вскоре попрощаться с жизнью. Тогда артист пришел на одно из телевизионных ток-шоу с тростью и в темных очках. На фоне заголовков о его приближающейся кончине Шифрин вскочил, отбросил и палочку, и очки, и объявил, что вполне здоров и каждый день выступает в театре для своих поклонников. Он считает, что Алибасов на днях просто повторил его придумку с исцелением.

«Этот нехитрый трюк я с удивлением увидел в исполнении Бари Алибасова, уже на другом канале», — написал в соцсети Ефим. «Интересно, это „чудо святого Йоргена“, которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?», — стал рассуждать артист. Пользователи Сети в очередной раз заподозрили, что Бари Каримович придумал историю с отравлением ради пиара. Но отметим, что ранее друзья и родные заверили, что существуют документы, подтверждающие, что артист находился в клинике.