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Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери

Ольга Елисеева в 2002 году покончила жизнь самоубийством.

Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери
Гафт винит себя в смерти дочери/globallookpress.com

Актер Валентин Гафт стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла о его единственной дочери Ольге Елисеевой. Она родилась в 1973 году от отношений с балериной Инной Елисеевой. В 2002 году девушка покончила жизнь самоубийством.

Валентин Гафт
Гафт считает себя виноватым в смерти дочери/globallookpress.com

«Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в ее смерти виноват только я. Тут даже не нужно ничего объяснять. Я никого не хочу брать в напарники по своему горю. Никого не обвиняю, кроме себя», — заявил актер.

Именно дочери Валентин Гафт посвятил свое стихотворение «Грехи». «Ах, если бы она была жива. Я всё бы отдал за нее, всё бросил. Слова, слова, слова, слова, слова, мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаянье стихи, но в глубине души навеки будут с нами, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, которые не искупить словами».

Борис Корчевников отметил, что у актера есть внук, у которого день рождения в тот же день, что и у прославленного деда. «Мой внук – это радость со слезами на глазах», – заметил актер.

Кроме того, Валентин Гафт признался, что в зрелом возрасте принял решение креститься. «Я это сделал не красоты ради. На то были свои причины», – сказал он. В конце передачи Борис Корчевников попросил Валентина Гафта написать письмо самому себе молодому. На это актер сказал: «Дорогой Валя. Я еще жив. Спасибо».

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Валентин ГафтОльга ЕлисееваПрограмма "Судьба человека"

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Валентин Гафт винит себя в смерти единственной дочери
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