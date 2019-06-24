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Кейт Миддлтон возродила моду на любимое украшение королевы

Эксперт в области ювелирных изделий полагает, что, переняв вкусы Елизаветы II, герцогиня Кембриджская готовится к роли жены монарха.

Кейт Миддлтон возродила моду на любимое украшение королевы
Кейт Миддлтон вернула моду на броши. Фото: Global Look Press

Не секрет, что одним из самых любимых украшений Елизаветы II являются бриллиантовые броши. Ее Величество лишь раз появилось на мероприятии без этого аксессуара, чем несказанно удивило своих поклонников.

Тем не менее до недавнего времени это ювелирное изделие многими воспринималось как нечто старомодное.

Теперь же благодаря Кейт Миддлтон бриллиантовые броши снова в тренде. Герцогиня Кембриджская позаимствовала эту деталь туалета у королевы и теперь с удовольствием надевает  украшения на различные мероприятия.

С учетом же того, что жена принца Уильяма уже давно считается иконой стиля, то эту деталь не упустили ни ее многочисленные подражатели, ни модные бренды, подхватившие этот тренд.

«Кейт Миддлтон — признанный лидер во всем, что касается классических ювелирных изделий», —  отметил эксперт в области бриллиантов и драгоценных камней Грант Мобли.

«Ей в одиночку удалось вернуть в моду бриллиантовые броши, от которых теперь не отказываются ни Gucci, ни Alexander McQueen», — добавил он.

По мнению Мобли, на Кейт, несомненно, оказал влияние стиль королевы наряду с тем фактом, что в будущем она станет супругой монарха, пишет Express.co.

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Кейт Миддлтон возродила моду на любимое украшение королевы
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