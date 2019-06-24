Американские врачи однажды спасли Началову от развития онкологии

По воспоминаниям Анны Исаевой, у певицы появилась шишка на руке, когда она находилась в США. Тогда медики провели операцию, удалив новообразование.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она несколько дней провела в реанимации, где за ее жизнь боролись врачи. Друзья и родные до последнего верили, что 38-летняя девушка выживет, но, к несчастью, артистка скончалась. Отец знаменитости Виктор Началов сразу озвучил причину смерти — заражение крови. Как оказалось, она натерла ногу и поздно обратилась к врачам, поэтому инфекция оказалась смертельной для звезды.

Однако не все поверили родственникам певицы. Некоторые друзья считают, что они утаивают истинную причину кончины девушки. Коллеги по цеху не раз говорили о том, что незадолго до трагедии Юлия победила онкологию. Они подозревают, что организм знаменитости был ослаблен после химиотерапии, поэтому во время очередной госпитализации иммунная система не могла бороться с заражением. Пиар-директор певицы Анна Исаева на днях впервые прокомментировала слухи о тяжелой болезни Началовой.

«Все о раке ложь», — заявила она. Анна рассказала, что однажды у артистки на руке появилась шишка. Она тогда была в США и незамедлительно обратилась к местным врачам.

«Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы. Никаких химий и прочих терапий ей не проводили», — подчеркнула Исаева.

Она также отметила, что этот случай произошел несколько лет назад. Пиар-директор певицы в очередной раз поведала, что причиной смерти Началовой стал сепсис из-за ранки на ноге. Она более чем уверена, что слухи о раке появились из-за неправильной трактовки слов самой артистки, которая в интервью вполне могла сказать, что пережила многое и даже рак, пишет издание «СтарХит».

Напомним, что у Юлии осталась дочь Вера. 12-летняя девочка теперь живет то у своего отца Евгения Алдонина, то у бабушки с дедушкой. Потеря матери стала для нее большим ударом. На момент смерти артистка не состояла официально в браке. Наследство девушки должно достаться ее родителям и дочке. Недавно стало известно, что родные до сих пор не видели завещания певицы. Возможно, что часть имущества она пожелала отдать кому-то еще помимо близких.