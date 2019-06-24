Директор Быстрицкой перевела сестре актрисы 6 миллионов рублей

26 апреля скончалась Элина Быстрицкая. Друзья актрисы подозревают, что она могла умереть не своей смертью. Легенде советского кино исполнился 91 год и она сильно болела. Детей у артистки не было, но рядом с ней находилась помощница и директор Ксения Рубцова. У нее теперь непростые отношения с сестрой Элины Авраамовны, Софией Шегельман — все из-за наследства знаменитости.

Женщины подозревают друг друга в желании завладеть деньгами Быстрицкой. В студии передачи «Прямой эфир» Рубцова рассказала, что ее подопечная выглядела исхудавшей за несколько дней до смерти. Она считает, что артистке могли помочь быстрее уйти из жизни те, кому нужно ее состояние. Женщина дала понять, что имеет в виду Шегельман. Друзей великой актрисы в свою очередь поразило то, что на 40-й день после кончины родственницы София находилась в суде, — вместо того, чтобы прийти на могилу сестры.

Ведущий Андрей Малахов поинтересовался у близкой подруги семьи Галины Тюриной, зачем Шегельман подала в суд на директора Элины Авраамовны, обвиняя ее в причастности к пропаже 38 миллионов рублей со счетов легендарной артистки.

«Ксения Игоревна шесть раз снимала по 100 тысяч долларов со счета Элины Авраамовны. У нее была генеральная доверенность, так как Софья Авраамовна ей очень доверяла, но однажды все пошло не так. София Авраамовна узнала, что Элина Авраамовна в очень плохом состоянии, что за ней плохо ухаживают. Она срочно приехала из Израиля и начала во всем этом разбираться. У них возникли неприязненные отношения с Ксенией», — поделилась женщина.

Рубцова не скрывает, что два года назад Быстрицкая действительно оформила на нее генеральную доверенность. «Там была внушительная сумма. Внушительная сумма там и осталась. Это около миллиона долларов», — уточнила помощница артистки. Она отметила, что долгое время не знала о том, что у звезды кино есть целое состояние, поэтому сама оплачивала все счета.

«Я считала за счастье ей помогать, потому что все родственники, которые приезжали к ней из Израиля, и все деньги, которые были у Элины Авраамовны с концертов и с зарплаты в театре, они забирали и уезжали. Это было с периодичностью два раза в год», — поведала Ксения.

Она также не стала скрывать, что Шегельман у нее регулярно пыталась узнать о сумме, которая лежит на счете ее сестры. Однако Быстрицкая запретила ей это делать. А однажды София попросила у артистки деньги на операцию для сына. Впоследствии Ксения выяснила, что это просто была уловка. Тогда Элина Авраамовна попросила свою помощницу перевести денег, но не ее сестре лично, а в больницу. Она подозревала, что никакой операции не планировалось. Рубцова сообщила, что Шегельман попросила 150 тысяч долларов, но при этом заверила, что перевод можно сделать только на ее личный счет, а не в клинику.

«В промежутках между их приездами были еще звонки с просьбами о деньгах. И я лично свои деньги посылала то Софии Авраамовне, то Петру Шегельману — ее сыну. Это были на тот момент для меня небольшие суммы — одна тысяча долларов, две, две с половиной. Я же никакие чеки не собирала. Но когда я недавно сделала заявку, чтобы мне предоставили отчет, то у меня в общей сумме получилось более шести миллионов рублей за восемь лет. Это из моих денег отправлено было», — поделилась женщина.

Рубцова отметила, что хотела бы получить все эти средства обратно. Тогда, по ее словам, она бы сделала памятник для Быстрицкой и установила мемориальную доску на ее доме, а также организовала ряд мероприятий в память о великой актрисе.

Ранее стало известно, что в Следственный комитет было подано прошение об эксгумации тела Элины Авраамовны. В студии выяснилось, что петицию с этой просьбой подписали многие друзья артистки, которые подозревают, что сестра причастна к ее смерти. Светлана Дятел и Зинаида Кириенко признались, что тоже подписали этот документ.