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Больше бриллиантов: Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца

Во время последних месяцев беременности герцогиня не носила украшение.

Больше бриллиантов: Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца
Меган Маркл добавила в кольцо бриллианты принцессы Дианы. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Все взгляды были прикованы к кольцу с огромным бриллиантом, когда будущие герцог и герцогиня Сассекские объявили о своей помолвке в ноябре 2017 года.

Однако спустя два года недавно ставшая мамой Меган Маркл изменила дизайн ювелирного украшения, добавив в него еще два бриллианта покойной принцессы Дианы.

Во время первого выхода в свет после родов и представления новорожденного Арчи миру остроглазые поклонники заметили, что классический золотой ободок заменен на инкрустированный бриллиантами.

 

Обручальное кольцо Меган Маркл. Фото.
Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Оригинальное украшение из золота было сделано королевской ювелирной компанией Cleave and Company. Кольцо с огромным бриллиантом обрамляли два меньших по размеру камня, которые были специально отобраны самим принцем Гарри.

Центральный бриллиант был привезен из Ботсваны, где пара провела свой первый отпуск, а два маленьких были взяты из личной коллекции леди Ди.

Обручальное кольцо Меган Маркл. Фото.
Изначальный вид обручального кольца Меган Маркл. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

«Кольцо, разумеется, сделано из желтого золота, потому что его любит Меган», — рассказал Гарри во время своего первого интервью ВВС после объявления о помолвке.

«Центральный камень был добыт в Ботсване, а маленькие, расположенные с двух сторон, взяты из коллекции украшений моей матери, чтобы она была с нами в этом захватывающем совместном путешествии», — пояснил он.

О том, когда Меган изменила дизайн кольца, неизвестно, так как она не надевала его во время последних месяцев беременности, пишет Hello!.

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Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиобручальное кольцо

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Больше бриллиантов: Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца
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