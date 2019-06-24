Директор Быстрицкой уверена, что сестра артистки ускорила ее смерть

В апреле этого года на 91-м году жизни скончалась Элина Быстрицкая. Легенда советского кино в последнее время сильно болела и, по словам знакомых, почти не вставала с постели. За ней ухаживала директор и помощница Ксения Рубцова. По слухам, именно ей артистка завещала свое состояние. Детей у женщины не было, а с единственной сестрой Софией Шегельман она почти не общалась. Однако родственница знаменитости, проживающая в Израиле, напомнила о себе незадолго до трагедии и теперь конфликтует с директором сестры.

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Шегельман не доверяет Рубцовой и даже некоторое время назад обвинила ее в причастности к пропаже 38 миллионов рублей со счетов Элины Авраамовны. Помощница артистки опровергла все обвинения. Более того, у женщины есть свои претензии к сестре актрисы. По ее словам, София занимала у знаменитой родственницы 10 тысяч долларов (около 650 тысяч рублей), но так их и не вернула. Теперь Рубцова даже стала героиней передачи «Прямой эфир», чтобы рассказать все, что знает о Быстрицкой и ответить на обвинения ее сестры.

«За неделю до смерти Элины Авраамовны ее вынесли на носилках. Консьержке стало плохо, до этого все они видели женщину в теле с хорошей выправкой, а тут они увидели на носилках, даже не могу это сказать… В общем, они сказали, что это был скелет, высохшей и маленькой, как Дюймовочка, женщины», — вспомнила директор Быстрицкой.

По ее словам, тогда сестра знаменитости заверила, что переживать не нужно, так как ее родственница просто находится на плановом обследовании, а вскоре Элины Авраамовны не стало.

«Поставили гроб так, что нельзя было подойти близко, но крестный, все ее близкие люди, подошли. Крестный отодвинул это покрывало, и ему стало не по себе, потому что ручки были детские, просто скелет, такие же были и ноги», — добавила героиня.

Ксения заверила, что не хотела жить, когда узнала о смерти Быстрицкой. «Я более чем уверена, что люди, которые были мотивированы получить ее средства, деньги, они могли ускорили ее смерть по крайней мере. Но я не думала, что настолько жестоко может поступить родная сестра», — неожиданно сказала женщина.

Галина Тюрина, журналист и подруга Быстрицкой, пришла в студию. Она рассказала, что хорошо знает Рубцову. Женщина отметила, что слова директора артистки не могут не задевать за живое. Но также Галина подчеркнула, что ей приходится участвовать в историях, которые ей самой неприятны.

«В частности, на 40-й день был судебный процесс, где в суде отказали Ксении Игоревне в этих несчастных 10 тысячах долларов. Это вообще смешная была ситуация. Ксения сейчас что-то изобретает вместо того, чтобы признаться, что она что-то совершила, что у них что-то в отношениях с Быстрицкой пошло не так. Признайся, покайся!» — высказалась Тюрина.

Она встала на сторону Шегельман и опровергла информацию о том, что однажды сестра звезды «Тихого Дона» упекла свою маму в психиатрическую клинику.

А вот гости в студии отметили, что София находилась в арбитражном суде, когда на 40-й день после смерти Быстрицкой друзья и знакомые пришли к ней на могилу. Они поразились тому, что женщина не перенесла заседание, чтобы почтить память сестры.