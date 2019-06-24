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Гендиректора Chanel ограбили на 2 млн рублей в центре Москвы

Глава компании потерял деньги из-за приложения в телефоне.

Гендиректора Chanel ограбили на 2 млн рублей в центре Москвы
Магазин Chanel Фото: Pixabay.com

Генеральный директор модного дома Chanel лишился двух миллионов рублей во время поездки в Москву. Главу компании ограбили в центре города.

По данным ТАСС, ссылающегося на источник в полиции, Жак Мари Даниэль Шенен прибыл в столицу по рабочим вопросам. Во время прогулки в районе Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова у него вытащили айфон.

После этого похитители добрались до приложения, открывающего доступ к финансам владельца, и списали с его счетов два миллиона рублей. В настоящее время начато расследование происшествия.

Телеграм-канал Baza сообщает, что грабители не просто списали деньги, а расплатились картой предпринимателя через приложение в магазинах, купив вещей на крупную сумму.

«Главное, чтобы не марки «DIOR» — пошутили в социальной сети.

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AppleChanelЖак Шененограбление

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Гендиректора Chanel ограбили на 2 млн рублей в центре Москвы
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