Эксперт «Модного приговора» дал совет блондинкам с лишним весом

В программе «Модный приговор» на Первом канале обсуждали блонд — цвет волос, который никогда не не выйдет из моды. Ведущий шоу отметил, что у блонда множество оттенков и немудрено запутаться, какой из них окажется вам к лицу.

Он пригласил в студию парикмахера Евгения Седого, чтобы он помог зрительницам окончательно разобраться с нюансами осветления волос. Эксперт отметил, что существует всего два типа блондинок по глубине тона: светлые блондинки и темные блондинки. Вместе с о стилистом студию посетили три модели, демонстрирующие самые популярные и универсальные оттенки.

«Начнем мы с типа блондинок самого натурального, на мой взгляд, — это выгоревший блондин. На нашей модели видно, что концы немного светлее корней. Эта техника создания блонда очень сложна в исполнении, а выглядит зато крайне натурально», — заявил Седой.

Он подчеркнул, что цвет подходит практически всем, особенно девушкам с лишним весом. Так как такое окрашивание способно обозначить контур лица.

«Следующий блонд — это платина. Платина отличается от остальных блондов тем, что не содержит никакого оттенка. Это сложновыполнимый цвет в производстве парикмахерском, что повторить его дважды бывает сложно. Волосы могут просто не выдержать», — объяснил парикмахер.

У третьей модели был натуральный теплый блонд. Седой подчеркнул, что это самый популярный блонд, который подходит абсолютно всем.

Он также предостерег женщин от окрашивания в один из популярных, но крайне опасных оттенков светлых локонов.

«Но есть еще самый коварный, не представленный у нас в студии тон блонда, как пепел. Или холодный блонд. Обладательницам серого подтона кожи ни в коем случае нельзя использовать такой оттенок», — заключил эксперт.