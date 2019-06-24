НОВОСТИ

Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой супруги

Продюсер стал правильно питаться, чего раньше за ним не водилось.

Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой супруги
Цекало серьезно похудел ради супруги/globallookpress.com

Продюсер Александр Цекало похудел на десять килограммов ради любимой супруги — художницы Дарины Эрвин. Он стал заниматься спортом, правильно питаться и бороться с лишним весом. К примеру, на дне рождения супруги он позволил себе всего лишь кусочек торта.

Дарина Эрвин
Цекало без ума от молодой жены/instagram.com/darina_ervin/

В окружении пары рассказывают, что новые отношения очень изменили Цекало. У продюсера появился стимул хорошо выглядеть рядом с женой. Как считают знакомые Цекало, в планах у продюсера еще больше похудеть. Он хочет выглядеть подтянутым на фоне стройной жены.

Кстати, на днях в итальянском ресторанчике в США Цекало отпраздновал 28-й день рождения супруги. На празднике были только самые близкие. Цекало забронировал заранее стол. В этот вечер он позволил себе кусочек торта. Также на праздничном столе были морепродукты, паста, сыры.

Цекало и близкие Дарины Эрвин произнесли большое количество тостов в честь именинницы. Художница задула торт со свечками. Дарина, как известно, также без ума от супруга. Судя по всему, конфетно-букетный период в этих отношениях еще в самом разгаре, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ЦекалоДарина Эрвиндень рождения

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой супруги
Интересно?
Поделись с друзьями: