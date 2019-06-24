Цекало похудел на 10 килограммов ради молодой супруги

Продюсер стал правильно питаться, чего раньше за ним не водилось.

Продюсер Александр Цекало похудел на десять килограммов ради любимой супруги — художницы Дарины Эрвин. Он стал заниматься спортом, правильно питаться и бороться с лишним весом. К примеру, на дне рождения супруги он позволил себе всего лишь кусочек торта.

В окружении пары рассказывают, что новые отношения очень изменили Цекало. У продюсера появился стимул хорошо выглядеть рядом с женой. Как считают знакомые Цекало, в планах у продюсера еще больше похудеть. Он хочет выглядеть подтянутым на фоне стройной жены.

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Кстати, на днях в итальянском ресторанчике в США Цекало отпраздновал 28-й день рождения супруги. На празднике были только самые близкие. Цекало забронировал заранее стол. В этот вечер он позволил себе кусочек торта. Также на праздничном столе были морепродукты, паста, сыры.

Цекало и близкие Дарины Эрвин произнесли большое количество тостов в честь именинницы. Художница задула торт со свечками. Дарина, как известно, также без ума от супруга. Судя по всему, конфетно-букетный период в этих отношениях еще в самом разгаре, сообщает «СтарХит».