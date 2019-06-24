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Легенда рок-н-ролла Дейв Бартоломью скончался в возрасте 100 лет

Исполнитель умер в больнице Нового Орлеана.

Легенда рок-н-ролла Дейв Бартоломью скончался в возрасте 100 лет
Умер Дейв Бартоломью, основоположник рок-н-ролла ФОТО: https://www.youtube.com/watch?v=p4XYis0Tc3I

В Новом Орлеане скончался легендарный Дейв Бартоломью. Культовый исполнитель рок-н-ролла умер на 101-м году жизни. За свой век Бартоломью сумел завоевать сердца миллионов поклонников по всему миру. Он был автором, композитором и исполнителем, его по праву называли одним из основоположников рок-н-ролла.

Комментируя грустное событие, сын музыканта признался, что пришло время и сердце отца остановилось.

«Его тело просто не выдержало. Отцу было 100 лет и шесть месяцев», — заявил мужчина.

У Бартоломью осталась большая семья: его супруга еще жива, рядом живут восемь детей и 25 внуков.

Дейв Бартоломью родился в 1918 году. С самого детства его влекло к музыке, он с удовольствием занимался в музыкальных группах, играл на разных инструментах.

Дейв играл вместе с Чаком Берри и звездой рок-н-ролла Фетс Домино. Композиции, которые они записали совместно, до сих пор известны во всем мире – это Blue Mondау, The Fat Man, I’m Walkin’. Кстати, в свое время Луи Армстронг учился именно у Бартоломью, последний долгое время был его наставником, сообщает телеканал «360».

Фест Домино ушел из жизни раньше своего приятеля Дейва Бартоломью. До последнего музыканты любили собираться вместе и исполнять любимые композиции.

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Дейв Бартоломью

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Легенда рок-н-ролла Дейв Бартоломью скончался в возрасте 100 лет
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