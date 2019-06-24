Панин собирался снять Андрея Харитонова в своем фильме

Актер Алексей Панин в Instagram высказался по поводу смерти своего коллеги, звезды фильма «Овод» Андрея Харитонова. По его словам, он знал, что тот борется со смертельным заболеванием. Панин догадывался, что скоро артист умрет.

«Я снимался с ним в первом своём фильме, когда мне было 18 лет. Две недели назад, сказал ему, что сниму его в своём кино и это будет его последняя роль. Не успел», — заявил Алексей Панин.

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Отметим, что известный актер Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. На протяжении последнего года он отчаянно боролся с онкологическим заболеванием – раком желудка. Все заработанные средства тратил на свое лечение. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Кстати, буквально через месяц звездному актёру должно было исполниться 60 лет. Прощание с Харитоновым состоятся 27 июня.

Как известно, Алексей Панин не так давно принял решение переквалифицироваться из актеров в режиссеры. Все с нетерпением ждут выхода его дебютной картины. Одну из ролей он доверил сыграть популярному актеру Никите Джигурде.